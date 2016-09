Deutsches Kleinflugzeug in Mazedonien verunglückt

Skopje.

Ein in Deutschland registriertes Kleinflugzeug vom Typ Piper ist in Mazedonien verunglückt. Die Maschine mit sechs Insassen war in der Nähe der Stadt Veles im Zentrum des Balkanlandes aufgeschlagen und in Flammen aufgegangen, berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Behörden. Das Flugzeug sei im norditalienischen Treviso gestartet und auf dem Weg nach Pristina, die Hauptstadt des Kosovo, gewesen. Vier der Opfer sollen Italiener, zwei sollen Kosovaren sein. Die Unglücksursache blieb zunächst unbekannt.

dpa