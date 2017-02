Deutsches Davis-Cup-Team scheidet aus

Frankfurt/Main. Das deutsche Davis-Cup-Team hat den Einzug ins Viertelfinale erneut verpasst. Spitzenspieler Alexander Zverev verlor das dritte Einzel gegen die belgische Nummer eins Steve Darcis mit 6:2, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10) und konnte damit in der Partie der ersten Runde nicht zum 2:2 ausgleichen.

Das letzte Einzel in Frankfurt ist damit bedeutungslos. Statt im April im Viertelfinale geht es für die deutsche Mannschaft nun erst im September in der Relegation weiter. Zverev hatte am Freitag sein Einzel gegen Arthur de Greef gewonnen, der eine Punkt war für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes am Ende aber zu wenig.

dpa