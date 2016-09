Deutscher stirbt bei Sturz am Ortler in Südtirol

Sulden.

Ein deutscher Tourist ist bei einer Wanderung in den Südtiroler Alpen etwa 500 Meter tief abgestürzt und gestorben. Der 1983 in Köln geborene Mann, der in Österreich lebte, verlor am Sonntagmorgen am Ortler in etwa 3700 Metern Höhe den Halt und stürzte ab, wie ein Sprecher der Bergrettung der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vermutlich brach ein Stück Fels ab, wodurch der Urlauber den Halt verlor. Der herbeigerufene Helikopter und die Rettungskräfte konnten nur noch die Leiche des Mannes bergen. Seine Ehefrau und eine Freundin, die den Mann bei der Tour am Hintergrat begleitet hatten, blieben unverletzt und konnten ins Tal gebracht werden.

dpa/lnw