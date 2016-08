Deutscher Galopperhengst Savoir Vivre gewinnt in Deauville

Deauville.

Deauville. Der deutsche Derbyzweite Savoir Vivre hat im französischen Seebad Deauville überraschend den dortigen Grand Prix gewonnen. Der drei Jahre alte Galopperhengst aus dem Stall von Trainer Jean-Pierre Carvalho in Bergheim bei Köln setzte sich in dem mit 200 000 Euro dotierten Rennen am Sonntag Start-Ziel gegen seine lediglich drei Gegner durch.

Unter Jockey Maxime Guyon rettete Savoir Vivre einen knappen Vorteil gegen die Stute Siljan’s Saga in das Ziel. Favorit Erupt wurde Dritter. Savoir Vivre hatte bei seinem letzten Start im Deutschen Derby Rang zwei hinter Isfahan belegt. Hengst Savoir Vivre hat auch eine Nennung für den Prix de l’Arc de Triomphe.

dpa/lnw