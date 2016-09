Deutsche U21-Fußballer siegen weiter - 1:0 gegen Finnland

Seinäjoki.

Die deutschen U21-Fußballer nehmen weiter Kurs auf die Europameisterschaft 2017. Im ersten Pflichtspiel von Trainer Stefan Kuntz gewann die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes in Finnland mit 1:0 und feierte in Seinäjoki den achten Sieg im achten Qualifikationsspiel. Die Kuntz-Elf baute damit bei noch zwei ausstehenden Spieltagen die Tabellenführung auf fünf Punkte Vorsprung zu Verfolger Österreich aus. Der Tabellenzweite spielte gegen Russland 1:1. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die EM-Endrunde 2017 in Polen.

dpa