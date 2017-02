Deutsche Judokas mit drei Chancen auf Rang drei

Düsseldorf. Die deutschen Judokas haben am letzten Tag des Heim-Grand-Prix in Düsseldorf drei Chancen auf Podiumsplätze. Der 19 Jahre alte deutsche Meister Eduard Trippel scheiterte im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm. Nach seiner Niederlage gegen den georgischen Junioren-Welt- und Europameister Beka Gwiniaschwili am Sonntag kämpft er um Platz drei. Johannes Frey schaffte es bis 100 Kilogramm über die Trostrunde in den Bronze-Kampf. Schwergewichtlerin Kristin Büssow unterlag im Halbfinale und hat auch noch die Chance auf Platz drei.

In ihrer Gewichtsklasse über 78 Kilogramm kam Olympia-Teilnehmerin Jasmin Külbs auf Platz sieben. Auch Vize-Weltmeister Karl-Richard Frey scheiterte in der Trostrunde und wurde Siebter. Bei den Männern schaffte es im Schwergewicht über 100 Kilogramm kein Athlet ins Viertelfinale, bei den Frauen in der Klasse bis 78 Kilogramm ebenfalls nicht. Die 20 Jahre alte Junioren-Europameisterin Anna Maria Wagner scheiterte in ihrem ersten Kampf.

