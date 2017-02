Deutsche Judokas mit Podest-Chancen beim Heim-Grand-Prix

Düsseldorf. Vier deutsche Judokas haben am zweiten Tag des Heim-Grand-Prix in Düsseldorf gute Chancen auf einen Platz unter den ersten Drei. Die 27 Jahre alte Europameisterin von 2015, Martyna Trajdos, steht in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm am Samstag im Finale und hat den zweiten Platz bereits sicher. Die 19 Jahre alte Giovanna Scoccimarro scheiterte im Halbfinale der Klasse bis 70 Kilogramm und kämpft um Platz drei. Szaundra Diedrich wurde Siebte.

Der 26 Jahre alte Olympia-Teilnehmer Igor Wandtke erreichte in der Klasse bis 73 Kilogramm über die Trostrunde den Bronze-Kampf. Auch Benjamin Münnich schaffte es in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm in den Kampf um Rang drei. «Wir haben heute Licht und Schatten gesehen. Zwei von den Arrivierten kämpfen um die Medaillen, aber da gehören sie auch hin», sagte Männer-Bundestrainer Richard Trautmann. Der Sportdirektor des Deutschen Judo-Bundes (DJB), Mark Borchert, bezeichnete das gesamte deutsche Abschneiden als «gutes Resultat».

dpa