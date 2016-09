Deutsch-französische Polizei-Übung

Kiel.

Deutsche und französische Polizei-Spezialkräfte üben in Kiel, Demonstranten aus Bäumen oder von Brücken sicher herunterzuholen. Mögliche Einsatzszenarien seien zum Beispiel die bevorstehenden OSZE- und G20-Gipfel in Hamburg sowie Castor-Transporte mit deutschen Atommüll aus Frankreich, erläuterten Sprecher der federführenden Bundespolizei, der beteiligten Landespolizei Nordrhein-Westfalen und der französischen Polizei am Mittwoch. Die einwöchige Übung auf dem Marinestützpunkt Kiel, an der etwa 50 Spezialkräfte - darunter zwölf Franzosen - teilnehmen, läuft bis Freitag.

dpa