Der Holocaust in Galizien: Ausstellung

Dorsten. Dem Holocaust im galizischen Erdölrevier ist von diesem Sonntag an eine Ausstellung im Jüdischen Museum Westfalen in Dorsten gewidmet. Galizien ist eine Kulturlandschaft in Osteuropa, die heute zwischen Polen und der Ukraine geteilt ist. Die Schau folge dem Schicksal der Familie des Holocaust-Überlebenden Prof. Dr. Józef Lipman, teilte das Museum mit. «Sie würdigt die Taten und den Mut der Retter, besonders des jungen deutschen Managers Berthold Beitz und seiner Frau Else.» Die Ausstellung wurde bisher in verschiedenen polnischen und ukrainischen Städten gezeigt sowie in Tel Aviv und Köln. In Dorsten ist sie bis zum 23. April zu sehen. dpa/lnw