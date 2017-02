Den Ball am Boden halten

Für die Schüler der zweiten und dritten Klasse der Jahnschule war es ein aufregender Schultag. Sie durften sich am Mittwoch eine Stunde lang so richtig austoben. In der Sporthalle haben sie Lo-T-Ball gespielt. Dafür kamen einige Mitglieder des Tennisclubs Methler zu ihnen. Die Regeln von Tennis und Low-T-Ball unterscheiden sich stark. Zwar kommt auch hier der Tennisschläger zum Einsatz. Mit diesem müssen die Kinder aber einen Schaumstoffball, der ungefähr so groß ist wie ein Fußball, auf die andere Seite des Spielfeldes schlagen. Der große Unterschied zum Tennis ist: Der Ball muss immer am Boden bleiben. Daher auch der Name Low-T-Ball. Low ist englisch und bedeutet tief.

Ein weiterer Unterschied ist, dass der Ball nicht über ein Netz geschlagen werden muss, sondern unter einem Holzbrett hindurch. Damit alles gerecht zur Sache ging, waren auch Schiedsrichter von TC Methler bei dem Wettbewerb in der Jahnschule. Die Schule hat bei dem Turnier ihre vier besten Spieler ermittelt. Im Mai treten sie dann gegen die Sieger von anderen Schulen bei den Schultennismeisterschaften an. Als nächstes werden die vier besten Low-T-Ball-Spieler der Eichendorffschule ausgemacht.