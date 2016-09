Demonstrationen in Bautzen angekündigt

Bautzen.

Nach Zusammenstößen zwischen Rechtsextremisten und jungen Flüchtlingen in der vergangenen Woche in Bautzen sind der Stadt heute Demonstrationen mehrerer Gruppen geplant. Rechtsextremisten haben zu einer Kundgebung und einem Marsch durch die Innenstadt aufgerufen. Laut Polizei wurden 200 Teilnehmer angemeldet. «Wir stellen uns auf mehr ein», sagte ein Polizeisprecher in Görlitz. Die Dresdner Antifa und eine Bautzner Gruppe haben zu Gegenaktionen aufgerufen.

dpa