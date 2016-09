Demonstration gegen Rassismus und AfD in Berlin

Berlin.

Mehrere tausende Menschen wollen heute in Berlin gegen Rassismus und die AfD protestieren. Die Demonstration soll unter anderem an der Berliner AfD-Zentrale vorbeiführen. Die Polizei will die Kundgebung mit einem größeren Aufgebot begleiten, um mögliche Übergriffe oder Ausschreitungen zu verhindern. Morgen wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt, die Berliner wählen zwei Wochen später ein neues Abgeordnetenhaus. In beiden Ländern könnte die AfD laut Umfragen mit zweistelligen Ergebnissen in die Parlamente einziehen.

dpa