Defektes Ventil: «wasserfrei» statt hitzefrei an Schule

Dortmund.

Ein Wasserschaden hat den 830 Schülern des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Dortmund unverhofft schulfrei beschert. Ein undichtes Ventil in der Mädchentoilette im dritten Stock war nach Angaben der Stadt Dortmund die Ursache für Wasser in Fluren und Räumen. «Die Schüler haben vorbildlich mit angepackt und Möbel nach draußen getragen», sagte Anke Widow von der Stadt Dortmund. Sie seien dann nach Hause geschickt worden. An manchen Schulen im Land gab es dieser Tage hitzefrei, am Heinrich-Heine-Gymnasium «wasserfrei». Der Ausfall soll sich in Grenzen halten. Die fünften und sechsten Klassen sowie die Oberstufe werden schon ab Donnerstag in nicht betroffenen Räumen unterricht. Ab Montag geht der Unterricht für alle weiter.

dpa/lnw