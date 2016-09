Debatte um «Turbo-Abi»

Düsseldorf.

Düsseldorf. In der Debatte um eine Reform des umstrittenen «Turbo-Abiturs» hat jetzt auch die SPD einen Vorschlag vorgelegt. Danach soll das Abitur nach acht Jahren zwar der Regelfall bleiben, die Schüler sollen aber die Möglichkeit erhalten, an derselben Schule auch nach neun Jahren die Abiturprüfung abzulegen. Das sieht der Leitantrag für den SPD-Landesparteitag vor, den die Vizeparteivorsitzenden Jochen Ott und Marc Herter am Freitag in Düsseldorf vorgestellt haben.

Der Vorstoß im Einzelnen: Um jüngeren Kindern mehr Zeit zu geben, soll die Sekundarstufe I an Gymnasium wieder um ein Jahr auf sechs Jahre verlängert werden. Wer nach der Klasse 10 das Gymnasium verlässt, hat dann - im Gegensatz zur jetzigen Regelung - einen Schulabschluss.

Schüler die das Abitur nach acht Jahren machen wollen, wechseln nahtlos in die Oberstufenjahrgänge 11 und 12. Wer noch ein Orientierungsjahr in der Oberstufe einlegen will, verlängert seine Schulzeit damit auf G9. Für Seiteneinsteiger, die von anderen Schulformen kommen, soll das Zusatzjahr verpflichtend sein.

dpa/lnw