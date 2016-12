De Maizière: zu wenig Verurteilungen nach Silvester

Köln. Ein Jahr nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière scharfe Kritik an Ermittlungsbehörden und Justiz geübt. «Es ist völlig unverständlich, dass nach einer so großen Anzahl an sexuellen Übergriffen so wenige Täter verurteilt worden sind. Das empfinde ich als Problem», sagte der CDU-Politiker der «Bild am Sonntag». Die Justiz solle «hier in aller Härte urteilen». Außerdem hätten die Verfahren viel zu lange gedauert, rügte der Minister. «Das führte zu dem unbefriedigenden Ergebnis, dass nur wenige Straftaten hart verfolgt und verurteilt wurden.»

An Silvester hatten mehrheitlich nordafrikanische Männer rund um den Kölner Hauptbahnhof Hunderte Frauen umzingelt, bestohlen und sexuell bedrängt. Es soll auch zu mehreren Vergewaltigungen gekommen sein. Mehr als 1200 Strafanzeigen gingen ein. Doch nur wenige Täter sind bisher vor Gericht gestellt und verurteilt worden - und wenn, dann überwiegend wegen Vermögensdelikten wie Diebstahl oder Hehlerei.

Nur zwei Angeklagte hat das Kölner Amtsgericht wegen sexueller Nötigung zu Bewährungsstrafen verurteilt, ein Mann erhielt eine Haftstrafe wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die Beweislage nach Silvester war insgesamt laut Gericht extrem schlecht, die Identifizierung der Täter schwierig. Die Staatsanwaltschaft hat gegen 333 Beschuldigte 267 Verfahren eingeleitet, von denen rund die Hälfte aber wieder eingestellt wurde. 30 Angeklagte sind bislang verurteilt worden. Einige der Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

dpa