Frankfurt/Main. Der Dax hat während der Brexit-Rede von Großbritanniens Premierministerin Theresa May anfängliche Verluste deutlich reduziert. Das Minus belief sich am Ende des Handelstages auf 0,13 Prozent auf 11 540,00 Punkte. Der Eurokurs legte deutlich zu, zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0696 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0684 US-Dollar festgesetzt. dpa