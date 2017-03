Düsseldorf. Schluss mit dem Frühlingswetter in Nordrhein-Westfalen: Das Wochenende wird regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst rechnet vor allem am Samstagvormittag mit länger anhaltendem und teils kräftigem Regen. Und auch am Sonntag bleibt es nass. Dazu kommen am Wochenende starke bis stürmische Böen. Im Bergland sind sogar Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen an beiden Tagen zwischen 10 und 13 Grad. dpa/lnw