DJ wegen Auftritts in Polizeiuniform vor Gericht

Wegen eines Auftritts in Polizeiuniform muss sich ein Düsseldorfer Discjockey heute vor Gericht verantworten. «DJ Theo» hatte am Rosenmontag in einem Altstadt-Club verkleidet am DJ-Pult gestanden und war zum frische Luft schnappen kurz auf die Straße getreten. Dort bemerkten Polizisten den 54-Jährigen in der Originaluniform, die er sich von einem Freund geliehen haben will. Wegen Titel- und Amtsmissbrauchs war daraufhin eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro gegen den DJ erlassen worden. Weil er Einspruch eingelegt hat, wird sein Fall nun vor Gericht verhandelt.

dpa/lnw