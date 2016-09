DJ in Polizeiuniform beschäftigt die Justiz

Düsseldorf.

Düsseldorf. In einer echten Polizeiuniform legt ein DJ am Rosenmontag in der Düsseldorfer Altstadt auf. Als er frische Luft schnappen will, entdecken ihn die wahren Polizisten. Nun gibt es einen kuriosen Streit vor Gericht.

Wegen eines Auftritts in Polizeiuniform muss sich ein Düsseldorfer DJ vor Gericht verantworten. «DJ Theo» hatte am Rosenmontag in einem Altstadt-Club verkleidet am DJ-Pult gestanden und war zum frische Luft schnappen kurz auf die Straße gegangen. Dort bemerkten Polizisten den 54-Jährigen in der Originaluniform - und wurden amtlich. Wegen Titel- und Amtsmissbrauchs erließ die Staatsanwaltschaft daraufhin einen Strafbefehl in Höhe von 1200 Euro gegen den Plattenaufleger. Doch der wehrt sich.

Das Angebot des Amtsrichters, das Verfahren gegen 600 Euro Geldauflage einzustellen, lehnte sein Verteidiger Stefan Zipse am Mittwoch als zu hoch ab: «Man sollte doch etwas Augenmaß walten lassen», argumentierte er. Nun muss der Prozess mit umfangreicher Beweisaufnahme fortgeführt werden. Ein neuer Termin für die Fortsetzung steht noch nicht fest.

dpa