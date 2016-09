DFB-Training vor Abflug nach Norwegen ohne Meyer und Brandt

.

Ohne die Nachwuchskräfte Max Meyer und Julian Brandt hat die Fußball-Nationalmannschaft ihr letztes Training vor dem Abflug zum WM-Qualifikationsstart in Norwegen bestritten. Die Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio absolvierten eine Regenerationseinheit im Düsseldorfer Teamhotel. Bundestrainer Joachim Löw standen somit nur 14 Feldspieler und drei Torhüter, darunter der neue Kapitän Manuel Neuer zur Verfügung. In Oslo startet Sonntagabend die Ausscheidungsrunde für die WM 2018 in Russland. Kontrahenten in Gruppe C sind Tschechien, Nordirland, Aserbaidschan und San Marino.

dpa