DFB-Team startet Länderspiel-Vorbereitung in Düsseldorf

Düsseldorf. Die DFB-Elf trifft sich heute in Düsseldorf. Am Mittwoch steht für das Löw-Team das erste Länderspiel nach der EM an. Beim Test in Mönchengladbach gegen Finnland wird Kapitän Schweinsteiger verabschiedet.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommt heute in Düsseldorf zur Vorbereitung auf die ersten Länderspiele nach der Europameisterschaft zusammen. Der Neustart steht zunächst ganz im Zeichen des Abschieds von Kapitän Bastian Schweinsteiger. Der 32-Jährige wird am Mittwoch in Mönchengladbach gegen Finnland letztmals das DFB-Trikot tragen. Bundestrainer Joachim Löw wird für Schweinsteiger einen Nachfolger als Kapitän bestimmen müssen. Als Favorit gilt Torhüter Manuel Neuer.

Schon am Sonntag beginnt für das deutsche Nationalteam die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Erster Gegner ist in Oslo Norwegen. Weitere Kontrahenten in der Gruppe C sind Tschechien, Nordirland, Aserbaidschan und San Marino.

dpa/lnw