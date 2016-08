DFB-Pokal: FC Bayern gegen FCA - BVB gegen Union Berlin

München.

München. Titelverteidiger FC Bayern München empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Liga-Konkurrenten FC Augsburg. Der Fußball-Rekordmeister bekam das Heimspiel in einer ARD-Show nach Mitternacht zugelost.

«Ich bin sehr glücklich damit, wir müssen nicht darüber reden, dass wir das gewinnen müssen», sagte Bayern-Spieler Mats Hummels.

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff zog als Losfee zudem das Duell zwischen Borussia Dortmund und Zweitligist Union Berlin. Spannung versprechen die Partien 1. FC Köln gegen 1899 Hoffenheim, 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04 und FC St. Pauli gegen Hertha BSC.

Drittligist Sportfreunde Lotte, der Werder Bremen in Runde eins besiegt hatte, empfängt Bayer Leverkusen. Im Vorjahr schied Lotte zum Auftakt gegen den Werksclub aus.

Regionalligist FC Astoria Walldorf, der zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der 2. Runde antritt, spielt gegen Darmstadt. Drittligist Hallescher FC empfängt den Hamburger SV.

Die zweite Hauptrunde findet am 25. und 26. Oktober statt. 16 Spiele werden in der zweiten Runde ausgetragen. Das Finale findet am 27. Mai 2017 im Berliner Olympiastadion statt.

dpa