Die Düsseldorfer EG muss in den kommenden zwei bis drei Wochen auf Stürmer Eduard Lewandowski verzichten. Der 36-Jährige zog sich im Finale des Vorbereitungsturniers um den Köln Cup gegen die Kölner Haie (2:3) am Sonntag eine Kapselverletzung im rechten Fuß zu. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mit.

dpa/lnw