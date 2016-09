DEG-Profis Conboy und Milley nach DEL-Auftakt verletzt

Düsseldorf.

Die Düsseldorfer EG muss mindestens acht Wochen auf Tim Conboy verzichten. Wie der Verein der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, hat der amerikanische Verteidiger im Spiel gegen die Eisbären Berlin eine Knieverletzung erlitten. Zudem muss der kanadische Stürmer Norm Milley nach einer Unterkörperverletzung voraussichtlich eine Woche pausieren und wird wohl in der Partie am Freitag bei den Adler Mannheim aussetzen müssen.

