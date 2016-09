Clinton nennt Hälfte der Trump-Unterstützer «kläglich»

New York.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat die Anhänger ihres republikanischen Rivalen frontal angegriffen. «Krass verallgemeinert: Man kann die Hälfte der Trump-Unterstützer da hineinstecken, was ich einen Sack von Kläglichen nenne», sagte Clinton in New York. «Rassistisch, sexistisch, homosexuellenfeindlich, ausländerfeindlich, islamfeindlich - und was sonst noch alles.» Donald Trump habe das durch seine Rhetorik gefördert. Das Trump-Lager sprach von einer Beleidigung von «Millionen hart arbeitender Menschen».

dpa