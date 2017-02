Chor braucht neuen Leiter

Viele Kinder, insbesondere in Overberge, kennen Sabine Mottog. Sie leitet den Chor „Kirchenspatzen“ der Evangelischen Friedenskirchengemeinde. Dort singen Mütter und Kinder gemeinsam, sie proben regelmäßig in der Thomaskirche in Overberge. Doch die Sänger müssen sich jetzt an einen neuen Chorleiter gewöhnen. Denn Sabine Mottog will den Chor nicht mehr leiten. Nun sucht die Gemeinde einen geeigneten Nachfolger, der sich um den Chor kümmert. Für die Suche nach einer neuen Chorleiterin oder einem neuen Chorleiter ist Pfarrer Frank Hielscher zuständig. Er versichert, dass sich Sabine Mottog keineswegs mit der Gemeinde oder ihren Sängern gestritten hat. Aber nachdem sie den Chor fast 13 Jahre geleitet hat, will sie jetzt wieder Zeit für andere Dinge haben. Dem Musikleben der Friedenskirchengemeinde wird Sabine Mottog aber weiterhin erhalten bleiben: Sie leitet zum Beispiele auch weiter die Kindermusicalprojekte. Derzeit studiert sie mit rund 100 Kindern das Musical „Paulus“ ein, das am 18. und 19. März im studio theater aufgeführt werden soll.