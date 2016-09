Chinesische Gruppe übernimmt Autozulieferer Carcoustics

Leverkusen.

Leverkusen. Erneut hat ein chinesischer Konzern einen deutschen Autozulieferer übernommen. Die chinesische Dare-Gruppe kauft den Leverkusener Auto-Zulieferer Carcoustics mit weltweit 1800 Beschäftigten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ein Abschluss wird nach der Genehmigung der zuständigen Behörden im vierten Quartal 2016 erwartet. Bisheriger Eigentümer war der niederländische Pensionsfonds AlpInvest.

Carcoustics produziert unter anderem Dämmaterial für den Motorraum. Die Dare-Gruppe ist bereits in anderen Auto-Zulieferbetrieben in China engagiert. Sie will laut Mitteilung Carcoustics mit dem bestehenden Management weltweit und vor allem in China voranbringen. Personalabbau in Leverkusen oder eine Verlagerung des Hauptsitzes seien nicht geplant, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.

Unternehmen aus China sind seit längerem in Deutschland auf Einkaufstour - auch in der Autozuliefererbranche. So hatte die chinesische Firma Avic 2014 für 473 Millionen Euro den deutschen Autozulieferer Hilite übernommen. Der Zulieferer Kiekert ging 2012 mehrheitlich in die Hände des chinesischen Automobilzulieferers Lingyun.

dpa