Chili-Pulver im Klassenzimmer? Schüler im Krankenhaus

Coesfeld. Weil Kinder einer achten Klasse über akute Atemnot klagten, hat eine Schule in Nordkirchen im Münsterland am Donnerstagvormittag Notfallalarm ausgelöst. Mehr als 20 Schüler seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittag. Ursache für die Beschwerden könnten laut Polizei zwei geöffnete Tütchen mit Chili-Pulver gewesen sein. Ob ein Unfall oder ein Vorsatz und damit eine Straftat dahinter stecke, müsse nun ermittelt werden.

Insgesamt hatten die 33 Schüler und zwei Lehrer in dem Klassenraum über plötzlich auftretende Atemnot geklagt. Das Zimmer sei sofort geräumt und gelüftet worden. Rettungskräfte versorgten die Kinder zunächst auf dem Schulhof. In den nicht betroffenen Räumen wurde der Unterricht fortgesetzt. Einen technischen Defekt, bei dem etwas Atemreizendes ausgetreten sei, konnten die Ermittler nicht feststellen.

dpa/lnw