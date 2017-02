Chemnitzer Institut: Projekt zur Produktion der Zukunft

Chemnitz. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat am Freitag den Startschuss für ein neues Forschungsprojekt gegeben, dass sich mit der Produktion der Zukunft beschäftigt. Unter Federführung des Fraunhofer-Instituts für Elektronische Nanosysteme ENAS in Chemnitz wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie traditionelle Fertigung mit Zukunftstechnologien und digitaler Produktion verknüpft werden kann, wie die Forschungsorganisation mitteilte. Um Massenprodukte zu individualisieren, sollen unter anderem Verfahren genutzt werden, die bislang kaum in der Massenfertigung eingesetzt wurden, sagte Projektleiter Thomas Otto.

Die Märkte forderten zunehmend individualisierte Produkte. Zugleich müssten aber etwa Automobilhersteller auf Großserien setzen, um wirtschaftlich zu arbeiten, erklärte Otto.

Im Leitprojekt «Go Beyond 4.0» sollen insgesamt sechs Fraunhofer-Institute forschen - neben zwei Chemnitzer Einrichtungen außerdem Standorte in Dresden, Jena, Würzburg und Aachen. Die Fraunhofer-Gesellschaft fördert das Vorhaben über drei Jahre mit acht Millionen Euro.

Fraunhofer gilt als führende Organisation für angewandte Forschung in Europa und beschäftigt in 69 Einrichtungen in ganz Deutschland 24 500 Mitarbeiter.

dpa