Chemieunfall mit hochentzündlichem Stoff verläuft harmlos

Herten. Eine ausgelaufene hochentzündliche Chemikalie hat in Herten im Ruhrgebiet am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Weil das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, ließ sie das Gebäude räumen und sperrte eine Straße des Industriegebietes zeitweise ab. Gefahr für Mensch und Umwelt habe nicht bestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Die Flüssigkeit, die bei der Farbherstellung sowie in Reinigungsmitteln verwendet wird, sei in einen unterirdischen Sicherungstank gelaufen. Sie sei durch ein defektes Ventil beim Stapeln von Containern ausgetreten. Der WDR hatte zuvor über den Feuerwehreinsatz berichtet. dpa/lnw