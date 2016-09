Champions League: Bayer startet zuversichtlich gegen Moskau

Leverkusen.

Leverkusen. Zum Start in die Champions League empfängt Bayer Leverkusen mit dem russischen Meister ZSKA Moskau keinen leichten Gegner. Pohjanpalo hofft auf sein Startelf-Debüt.

Bayer Leverkusen trifft zum Champions-League-Auftakt auf ZSKA Moskau. Für die Werkself beginnt mit der heutigen Partie in der BayArena die 11. Saison in der «Königsklasse». Zum ersten Mal stellt sich Bayer dem seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagenen russischen Fußballmeister. Der Finne Joel Pohjanpalo könnte nach seinem Hattrick gegen Hamburg zum ersten Mal in die Startelf rücken. Mit einem Sieg würde das Team von Trainer Roger Schmidt Rückenwind für die weiteren Spiele in der Gruppe E gegen Tottenham Hotspur und AS Monaco erhalten.

dpa