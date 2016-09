Ceta- und TTIP-Gegner demonstrieren in Köln

Köln.

Köln. Die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit Kanada und den USA, Ceta und TTIP, stoßen in Deutschland auf viel Kritik. Am Samstag wollen Gegner in sieben Städten auf die Straße gehen. Zu einer Demonstration in Köln werden bis zu 30 000 Teilnehmer erwartet.

Zu einer Demonstration gegen die geplanten Freihandelsabkommen Ceta und TTIP werden am Samstag (12.00 Uhr) in Köln bis zu 30 000 Menschen erwartet. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Umweltverbänden und kirchlichen Gruppen hat zu einem bundesweiten Aktionstag mit zeitgleichen Demonstrationen in sieben Städten aufgerufen. Die Gegner der Abkommen befürchten unter anderem die Aushöhlung von Umwelt- und Sozialstandards. Die Demonstranten in Köln wollen nach einer Auftaktkundgebung im rechtsrheinischen Deutz durch die Innenstadt ziehen. Die Polizei wird mit starken Kräften dabei sein, geht aber von einem friedlichen Verlauf aus. Besucher der Innenstadt müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

dpa/lnw