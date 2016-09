Caroline Masson mit Olympia-Schub zu erstem Tour-Titel

Cambridge/Kanada.

Cambridge/Kanada. Zwei Wochen nach Olympia triumphiert Caroline Masson auf der US-Damen-Tour. Die 27-Jährige genießt die Bierdusche und freut sich auf ihren Start in Düsseldorf.

Die deutsche Profi-Golferin Caroline Masson hat ihren ersten Titel auf der US-Damen-Tour gefeiert. Die 27 Jahre alte Gladbeckerin sicherte sich am Sonntag im kanadischen Cambridge dank einer starken Schlussrunde den Sieg auf dem Par-72-Kurs.

Masson spielte eine 67er Runde und ließ bei den LPGA Manulife Classic mit insgesamt 272 Schlägen die bis dahin führende Lee Mi Hyang aus Südkorea, die Australierin Minjee Lee und die Französin Karine Icher auf dem geteilten zweiten Platz hinter sich.

«Es ist schwer zu glauben», sagte Masson. «Ich war in einer guten Position und habe mir gedacht: Wenn ich eine richtig gute Runde spiele, könnte ich ein Chance haben. Aber ich habe es nicht erwartet.» Mit einem Doppel-Bogey (zwei über Par) begann sie allerdings dürftig, danach gelangen aber neun Birdies (eins unter Platzstandard).

«Ich habe einen richtig schlechten Start erwischt, bin dann aber entspannt geblieben und habe mir keinen Druck gemacht», erzählte die Rheinländerin. Nach 2012 in Südafrika war das ihr zweiter Titel.

Ihre Kolleginnen übergossen sie anschließend mit Bier. «Ich denke, sie haben Bier genommen, weil ich deutsch bin. Sie dachten, ich kann das ab», sagte Masson. «Ich fand es schön, dass die Mädels mir so gratuliert haben. Bier war mir lieber als Wasser.»

Den mit 270 000 US-Dollar (242 000 Euro) dotierten Erfolg kann Masson in der kommenden Woche in der Heimat feiern. Die erst dritte deutsche LPGA-Siegerin nach Tina Fischer und Sandra Gal schlägt beim Ladies European Masters von Donnerstag bis Sonntag im Golfclub Hubbelrath bei Düsseldorf ab. Die Düsseldorferin Gal war in Kanada am Cut gescheitert.

Danach wird Masson sich eine kleine Pause gönnen, die sie sich nach Olympia nicht nehmen konnte. Beim ersten olympischen Golfturnier kam sie auf Platz 21.

dpa