Café zwischen Stoff und Faden

Jeden Monat wird ein Zimmer im Bürgerhaus Methler zur Nähstube: Dann regieren Maßband, Schere, Nadel und Faden und natürlich jede Menge Stoff das Bild – auch wenn nebenbei gequatscht und in gemütlicher Runde etwas getrunken wird. Heike Arnold ist Schneiderin – und gibt ihr Wissen an all diejenigen weiter, die noch nicht viel über den Umgang mit einer Nähmaschine wissen, oder die bei komplizierten Aufgaben Hilfestellung brauchen.

Monika Wolgast möchte zum Beispiel einen Reißverschluss in eine Jacke nähen, einige andere versuchen sich an Turnbeuteln oder Buchstützen, die wie lustige Monster aussehen. Schwer ist das alles nicht, wenn man weiß, wie es geht. Kniffelig ist für Anfänger nur, darauf zu achten, dass die Naht am Ende wirklich gerade und nicht krum und schief ist.

Heike Arnold verspricht jedoch, dass ihre Anfänger schnell Erfolgserlebnisse haben und sich motiviert dem nächsten Projekt zuwenden. Denn erst, wer weitermacht, kann feststellen, wie viel Spaß das Nähen machen kann und was man alles ganz alleine schneidern kann. Und von den kreativen Ideen der anderen Anregungen für eigene Sachen zu bekommen – auch das ist Sinn und Zweck des Nähcafés.