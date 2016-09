CSU-Landtagsfraktion beharrt auf Grenzkontrollen und Obergrenze

Kloster Banz.

Die CSU-Landtagsfraktion beharrt auf Grenzkontrollen und einer Obergrenze für Zuwanderer. Die Obergrenze in Österreich habe sich bewährt, und man werde versuchen, sie auch in Deutschland durchzusetzen, sagte CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer. Solange die Schengen-Außengrenzen nicht gesichert würden, müssten die Innengrenzen so kontrolliert werden. In anderen Bundesländern werde die Außengrenze überhaupt nicht kontrolliert. Dadurch sei die Einreise nach Deutschland ungehindert möglich.

dpa