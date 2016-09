CDU will mehr Geld für Breitbandausbau in NRW

Düsseldorf.

Düsseldorf. Über die Bedeutung Digitalisierung wird auch in der Politik viel geredet. Die CDU befürchtet, dass Finanzmittel vom Bund an NRW vorbeifließen. Der Landtag befasst sich damit am Freitag.

Nordrhein-Westfalen droht nach Darstellung der CDU-Fraktion zum Verlierer des digitalen Strukturwandels in Deutschland zu werden. Mittel, die der Bund gerade für den Breitbandausbau bereitgestellt habe, seien nahezu komplett an NRW vorbeigeflossen, moniert die Oppositionsfraktion. In einer Aktuellen Stunde heute im Düsseldorfer Landtag will sie von der Landesregierung auch wissen, wie sie zu der jüngsten Kritik des nordrhein-westfälischen Unternehmerverbands an deren Wirtschafts- und Breitbandpolitik steht.

Alle fünf Fraktionen wollen zudem gemeinsam in ein Zeichen setzten, dass sie nach wie vor auf die Einhaltung des Bonn-Berlin-Gesetzes pochen. Die Bundesstadt solle in Politikfedern, in denen sie besondere Kompetenzen entwickelt habe, gestärkt werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich in Berlin auch um die Ansiedlung weiterer UN-Institutionen zu bemühen.

dpa/lnw