CDU will Untersuchungsausschuss zum Terrorfall Amri

Düsseldorf. Kurz vor Ende der Wahlperiode will die CDU noch einen Untersuchungsausschuss zum Terrorfall Amri im Düsseldorfer Landtag durchsetzen. Das kündigte CDU-Fraktionschef Armin Laschet am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Innenausschusses an. Dort hatte sich NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) zuvor erneut Fragen der Opposition gestellt - aus Sicht der CDU nicht zufriedenstellend. «Die Aufklärung zur Rolle Nordrhein-Westfalens im Fall Amri kann nur noch mit einem Untersuchungsausschuss gelingen», bilanzierte Laschet in einer Mitteilung.

Die CDU werde nun auf die anderen Oppositionsparteien im Landtag zugehen, um in der nächsten Plenarsitzung möglichst gemeinsam einen entsprechenden Antrag zu beschließen. Allerdings könnte die CDU den Untersuchungsausschuss als größte Oppositionsfraktion auch im Alleingang erzwingen. Dazu wären 20 Prozent der Stimmen im Landtag nötig - die CDU-Fraktion hält mit 68 von 237 Mandaten deutlich mehr.

Im NRW-Landtag wäre das der fünfte Untersuchungsausschuss in dieser Wahlperiode. Die bislang eingesetzten Sonder-Gremien befassen sich mit Missmanagement im landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb, dem Untergang der ehemaligen Landesbank WestLB, Verbrechen, die der der Terrorzelle NSU in NRW zugeschrieben werden, und mit Exzessen in der Silvesternacht 2015.

