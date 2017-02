CDU warnt vor mangelhafter Polizeipräsenz auf dem Land

Düsseldorf. Die Polizeistärke in ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens ist aus Sicht der CDU-Opposition «in unverantwortlicher Weise geschwächt worden». Zwischen den Jahren 2000 und 2016 sei die Zahl der Planstellen auf dem Land um 5,4 Prozent auf rund 12 500 gesenkt worden, kritisiert die Landtagsfraktion in einem Antrag. An diesem Dienstag beschäftigt sich der Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags in einer Expertenanhörung mit dem Thema. Das Landesamt für Personalangelegenheiten der Polizei sieht keinen Handlungsbedarf. Die Personalverlagerungen vom Land in städtische Kriminalitätsbrennpunkte seien sachlich geboten, argumentiert der Direktor der Behörde in einer schriftlichen Stellungnahme. dpa/lnw