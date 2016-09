CDU und Wirtschaft fordern mehr Geld für Breitbandausbau

Düsseldorf.

Düsseldorf. Über die Bedeutung Digitalisierung wird auch in der Politik viel geredet. Die CDU befürchtet, dass Finanzmittel vom Bund an NRW vorbeifließen. Der Landtag befasst sich damit am Freitag.

Opposition und Wirtschaft in NRW fordern mehr Tempo beim Breitbandausbau, damit das Land bei der Digitalisierung nicht abgehängt werde. Der Wirtschaftsexperte der CDU-Fraktion, Hendrik Wüst, monierte am Freitag im Düsseldorfer Landtag, von einer zweiten Ausschüttung des Bundes für den Breitbandausbau im Umfang von 904 Millionen Euro seien nur 25 Millionen Euro ins bevölkerungsreichste Bundesland geflossen. NRW droht nach CDU-Ansicht zum Verlierer des digitalen Strukturwandels in Deutschland zu werden.

Auch FDP und Piraten forderten, beim Ausbau der digitalen Infrastruktur müssten Tempo und Dynamik erhöht werden. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft appellierte an die Landesregierung: «Das Land darf angesichts seiner strukturellen Schwächen den Megatrend der Digitalisierung nicht verschlafen.»

Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) zeichnete ein anderes Bild. NRW sei Spitzenreiter der Flächenländer beim Breitbandausbau. Es gebe keinen Grund, von der «erfolgreichen Breitband- und Gigabyte-Strategie» abzuweichen. Die SPD-Fraktion wies darauf hin, dass das Bundesförderprogramm Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte und schwacher Breitbandversorgung bevorzuge.

dpa/lnw