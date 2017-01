CDU und FDP: Maghrebstaaten als sichere Herkunftsländer

Düsseldorf. Im Düsseldorfer Landtag geht es heute erneut um die Flüchtlingspolitik. CDU und FDP haben die rot-grüne NRW-Regierung mit Anträgen aufgefordert, einer Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer zuzustimmen. Seit Mai komme ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz im Bundesrat nicht weiter, auch weil NRW die Zustimmung verweigere, kritisiert die CDU. Die Erfolgsaussichten der Asylanträge aus diesen drei Maghrebstaaten lägen bei nur 1,5 Prozent. Die Zugangszahlen aus diesen Ländern müssten gesenkt und Asylverfahren beschleunigt werden.

Auch die FDP appelliert an Rot-Grün, in der Länderkammer zuzustimmen. Viele Einanderer aus den drei Ländern beriefen sich zu Unrecht auf Asyl. Hunderte von ihnen würden in Deutschland straffällig.

Zu Beginn der Landtagssitzung will Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD) die Abgeordneten über das Forschungsland NRW unterrichten.

dpa/lnw