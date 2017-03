CDU in NRW erwartet schwierigen NRW-Wahlkampf

Berlin. Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Armin Laschet erwartet trotz des Erfolgs seiner Partei im Saarland einen schwierigen Wahlkampf in seinem Bundesland. «Wir haben Rückenwind, aber gewonnen ist da noch gar nichts. Es wird schwer», sagte er am Montag im ZDF-«Morgenmagazin» mit Blick auf die Abstimmung am 14. Mai. Den möglichen Amtsbonus der Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) bewertet Laschet jedoch nicht als sehr hoch, obwohl bei Landtagswahlen wie im Saarland zuletzt meist die Partei des Ministerpräsidenten gewann. «Sie ist Amtsinhaberin. Aber gewonnen haben vor allem erfolgreiche Amtsinhaber.»

Im Deutschlandfunk sagte der CDU-Politiker, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Saarland die Wähler nicht erreicht habe. «Im Gegenteil. Das Ergebnis an der Saar ist für die SPD schlechter als das mit dem Parteivorsitzenden Gabriel vor fünf Jahren.»

Die AfD, die im Saarland mit 6,2 Prozent der Stimmen erstmals in den Landtag einzog, sei im Sinkflug, betonte Laschet. Auch in NRW werde sie es potenziell in den Landtag schaffen, aber nicht mit einem zweistelligen Ergebnis. Er habe die Hoffnung, dass die AfD bei der Bundestagswahl im September nicht ins Parlament gewählt werde.

Bei der Wahl an der Saar fuhr die CDU einen überraschend klaren Sieg ein. Die Hoffnungen von SPD und Linken auf ein gemeinsames Regierungsbündnis wurden enttäuscht.

dpa