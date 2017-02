CDU fordert neues Sicherheitskonzept nach Fan-Gewalt in NRW

Düsseldorf. Nach den Ausschreitungen von BVB-Anhängern gegen Leipziger Fans vor zwei Wochen fordert die CDU vom nordrhein-westfälischen Innenminister ein neues Sicherheitskonzept für Fußballspiele. Es reiche nicht aus, Gewaltexzesse als «Schande für den Fußball» zu kritisieren ohne Konsequenzen zu ziehen, sagte der CDU-Abgeordnete Daniel Sieveke am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. In einer Aktuellen Stunde des Parlaments warf er Innenminister Ralf Jäger (SPD) vor, jede Fehleranalyse und Selbstkritik zu verweigern. Die SPD bezeichnete die Vorwürfe als Wahlkampfinszenierung. Wegen der Fan-Exzesse muss Borussia Dortmund am Samstag für die Partie gegen den VfL Wolfsburg seine Südtribüne sperren. dpa/lnw