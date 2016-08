CDU: Rot-grüner Haushalt lebt über seine Verhältnisse

Düsseldorf.

Die nordrhein-westfälische CDU hat der rot-grünen Landesregierung finanzpolitisches Versagen vorgeworfen. Während 13 Bundesländer im ersten Halbjahr 2016 Überschüsse erzielt hätten, komme NRW auf ein Defizit von knapp 565 Millionen Euro, kritisierte der Finanzexperte der CDU-Fraktion, Marcus Optendrenk, am Mittwoch in Düsseldorf. Im Ländervergleich verschlechtere sich die Lage in NRW. «Der Landeshaushalt lebt über seine Verhältnisse.» Im gerade vorgelegten Haushaltsetat für 2017 zeichne sich ab, dass die Investitionen sinken sollten und Zukunftsvorsorge unterlassen werde, monierte Optendrenk. Einnahmen würden «schöngerechnet«». Die Landesregierung versuche, sich mit «Tricks» bis zur Landtagswahl im Mai 2017 zu retten. Das Land sei inzwischen mit 144 Milliarden Euro verschuldet. Rot-Grün nannte er eine «Schuldenregierung».

