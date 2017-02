Busse sorgen für Chaos

In Heil herrscht jeden Tag zum Schulbeginn und zum Schulende ein Verkehrsproblem. Denn die Schulbusse, die die Kinder von der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule abholen, sind schon viel zu früh da. Die Jungen und Mädchen der Schule haben erst um 15 Uhr Schulschluss.

Die knapp zehn Busse fahren aber schon eine dreiviertel Stunde früher an. Auf das Schulgelände dürfen sie aber noch nicht, weil sie sonst die Autos der Lehrer zu parken. Diese können dann vorerst nicht nach Hause.

Die Busse stellen sich deshalb an den Rand der Nördlichen Lippestraße. Diese Straße ist sehr eng und holprig. Die Autos, die zu der Zeit dort vorbeifahren, müssen deshalb immer auf das Feld ausweichen. Nur so kommen sie an den Bussen vorbei. Busse sind knapp 2,50 Meter breit. Viele Autofahrer ärgern sich über diese Situation. Die Busfahrer wissen allerdings nicht, wo sie sonst hinfahren sollen.

Eigentlich sollen die Busse noch gar nicht so früh an der Schule ankommen. Denn der Kreis Unna hat einer Vereinbarung mit den Busunternehmen. Nach diesen Vereinbarungen sollen die Busse erst kurz vor Schulschluss kommen. Wenn die Busfahrer die Vereinbarung einhalten würden, gäbe es auch keine Verkehrsprobleme.