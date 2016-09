Bus kollidiert mit Wildschwein-Rotte: drei Verletzte

Neunkirchen.

Neunkirchen.

In einem Waldgebiet in der Nähe von Siegen ist am frühen Mittwochmorgen ein Linienbus mit mehreren Wildschweinen kollidiert. Drei Personen seien schwer verletzt worden, als der Busfahrer eine Vollbremsung einleite, berichtete die Polizei. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Wildschweinrotte sei kurz nach 5.00 Uhr auf die Landstraße bei Neunkirchen gelaufen. Auch auf der Gegenfahrbahn prallte ein Auto gegen ein Wildschwein. Der Fahrer blieb unverletzt. Drei Tiere verendeten an der Unfallstelle, die übrigen Tiere seien in den Wald gelaufen.

dpa/lnw