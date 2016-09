Buntes Ballon-Spektakel auf dem Rollfeld

Warstein.

Warstein. Mit dem Heißluftballon von einem Airport in die Luft gehen - für die Piloten einer der Höhepunkte bei der Montgolfiade in Warstein. Ein eigentlich auf dem Airport Paderborn-Lippstadt geplanter Außenstart der Ballonfahrer musste aber bereits zum zweiten Mal wegen ungünstiger Winde abgesagt werden. Nun starten mehrere Dutzend Heißluftballone am Donnerstagmorgen auf einem Segelflugplatz in Arnsberg.

Weil sowohl in Warstein wie auch in Paderborn zu starke Winde angekündigt sind, flüchten die Ballonfahrer weiter ins Sauerland. Der Segelflugplatz in Arnsberg liegt in einem Tal. Dort können die Ballone nach Auskunft der Montgolfiade starten.

Schon seit Samstag sind die Ballonfahrer in Warstein zu Gast. Im Rahmenprogramm des größten jährlichen Ballonfahrer-Treffen in Europa gibt es dort noch bis Samstag, 11. September zahlreiche Attraktionen zu sehen. Unter anderem sogenannte Nightglows, bei denen die Ballonhüllen in der Dunkelheit mit den Gasbrennern zum Leuchten gebracht werden. Bislang besuchten mehr als 50 000 Menschen das farbenfrohe Spektakel.

dpa/lnw