Bunte Punkte am Himmel: Massenstart von Heißluftballons

Arnsberg. Der Himmel über dem Sauerland ist mit vielen bunten Punkten geschmückt. Am Donnerstagmorgen hoben Dutzende Ballonfahrer zu einer gemeinsamen Reise ab. Mal sehen, wohin sie der Wind trägt.

In den Morgenhimmel über dem Sauerland sind 63 Ballonfahrer gestartet. Die große Gruppe hob am Donnerstagmorgen auf dem Segelflugplatz in Arnsberg ab. Der Massenstart ist einer der Höhepunkte des Ballonfahrer-Treffens Montgolfiade im Sauerland. Die Fahrt geht Richtung Soest. So konnten viele Ballone während des luftigen Spektakels über dem beliebten Möhnesee zu sehen sein.

Ursprünglich war dieser Massenstart der Ballonfahrer auf dem Flughafen Paderborn-Lippstadt geplant. Wegen ungünstiger Winde war er dort zunächst verschoben und dann schließlich nach Arnsberg verlegt worden. Auch Warstein, das Veranstaltungszentrum der Montgolfiade, kam nicht zum Zuge, weil zu starke Winde angekündigt waren. Der Segelflugplatz Arnsberg liegt dagegen günstig in einem Tal.

Schon seit Samstag sind die Ballonfahrer in Warstein zu Gast. Beim größten jährlichen Ballonfahrer-Treffen in Europa gibt es dort noch bis Samstag, 10. September, zahlreiche Attraktionen zu sehen. Unter anderem sogenannte Nightglows, bei denen die Ballonhüllen in der Dunkelheit mit den Gasbrennern zum Leuchten gebracht werden. Bislang besuchten mehr als 50 000 Menschen das farbenfrohe Spektakel.

dpa/lnw