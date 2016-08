Bundeswehr und Polizei üben im Februar für den Terrorfall

Berlin/Düsseldorf.

Berlin/Düsseldorf. Bundeswehr und Polizei werden im Februar gemeinsam für den Fall eines großen Terroranschlags üben. Darauf verständigten sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) am Mittwoch in Berlin mit NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) und seinen CDU-Amtskollegen aus dem Saarland und aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Übung, bei der die Entscheidungsabläufe geprobt werden, soll in vier Bundesländern stattfinden. Welche das sind, wird in den nächsten beiden Tagen festgelegt.

Auf die gemeinsamen Übungen hatte sich die große Koalition in Berlin bereits im Juli in ihren Beratungen über das neue Weißbuch zur Sicherheitspolitik verständigt. Trotzdem gibt es in der SPD weiter Vorbehalte. Die Sozialdemokraten fürchten eine schleichende Ausweitung der Bundeswehr-Kompetenzen im Inland. So betonte Jäger im Vorfeld des Treffens erneut, dass «die innere Sicherheit in erster Linie die Aufgabe der Polizei ist». Dies müssten die Übungsszenarien berücksichtigen. In bestimmten Situationen könne eine Unterstützung der Polizei durch die Bundeswehr sinnvoll sein.

Von der Leyen hatte Feldjäger und Sanitäter der Bundeswehr bereits beim Amoklauf von München in Bereitschaft versetzt, weil die Polizei zunächst von einer «akuten Terrorlage» ausging. Die Bundeswehr darf der Polizei und anderen Bundesbehörden laut Grundgesetzartikel 35 Amtshilfe leisten, wenn diese angefordert wird. Beispiele dafür sind mehrere Einsätze bei Hochwasserkatastrophen oder zuletzt die Flüchtlingshilfe.

dpa