Bundeswehr bildet Flüchtlinge aus

Ingolstadt.

Mit einem Ausbildungsprogramm für 45 Syrer will die Bundeswehr einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten. Die Kooperationsvereinbarung für das Projekt unterzeichneten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Viele Unternehmen seien sehr wohl bereit, Flüchtlinge einzustellen, betonte Weise. Die Syrer sollen bei der Bundeswehr Fähigkeiten erwerben, die ihnen nicht nur in Deutschland, sondern auch nach einer Rückkehr in die Heimat nützen.

dpa