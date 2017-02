Bundestagsabgeordnete setzen sich für Yücel-Freilassung ein

Berlin. Mehr als 150 Bundestagsabgeordnete haben einem Medienbericht zufolge den türkischen Botschafter aufgerufen, sich für eine rasche Freilassung des in der Türkei festgehaltenen Journalisten Deniz Yücel einzusetzen. «Wir wenden uns an Sie aus Sorge um die deutsch-türkische Freundschaft und das Verfahren gegen den Journalisten», heißt es in einem offenen Brief an Ali Kemal Aydin, aus dem die «Neue Osnabrücker Zeitung» zitiert. Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Er ist seit Dienstag vergangener Woche im Istanbuler Polizeipräsidium in Gewahrsam. dpa